巴黎前線》直落四收拾喀麥隆女將 鄭怡靜晉級女單32強

台灣桌球選手鄭怡靜直落四擊敗對手。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣桌球一姐鄭怡靜今天在巴黎奧運女單64強戰以12：10、11：5、11：1、14：12擊敗喀麥隆女將漢芙，順利挺進32強。

32歲的鄭怡靜上屆東京奧運和林昀儒攜手摘下混雙銅牌，今年第3度登上五環殿堂的她，將在女單、女團出擊，期待能於生涯中再添一面奧運獎牌。

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世界排名12的鄭怡靜這次名列大會第7種子，首戰碰上排名125的喀麥隆老將漢芙（Sarah Hanffou）。今天開賽鄭怡靜似乎還在調整節奏，一度陷入2：6落後，但她很快迎頭趕上，戰成8：8平手，並以12：10先馳得點。

手握一局情況下，鄭怡靜打得更有信心，第2局以11：5收下，第3局她一口氣取得10：0優勢，並以11：1率先聽牌。最後一局即便碰上亂流，一度被超前，但鄭怡靜頂住壓力，強力回擊要回分數，又造成對方失誤，並以14：12獲勝。

其他台將部分，高承睿稍早擊敗世界排名191的伊朗阿拉米恩（Nima Alamian），挺進男單32強。稍晚林昀儒／陳思羽先在混雙登場，小林也將迎來本屆男單首戰。

台灣桌球選手鄭怡靜直落四擊敗對手。（特派記者陳志曲攝）

台灣桌球選手鄭怡靜直落四擊敗對手。（特派記者陳志曲攝）

台灣桌球選手鄭怡靜直落四擊敗對手。（特派記者陳志曲攝）

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