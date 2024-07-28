中職》真的不一樣了！在大巨蛋橫掃台鋼 富邦近7戰豪取6勝

張育成兩分砲。（記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將新洋投藍力今天完成中職生涯初登板，對台鋼雄鷹先發7局無失分，加上隊友在4局下一口氣灌進6分，最終富邦就以8：0擊敗台鋼，本週在大巨蛋三連戰橫掃對手，富邦近7戰豪取6勝，台鋼苦吞3連敗。

台鋼先發二壘手吳念庭在4局下發生致命失誤，他在接球後卻暴傳二壘，可能形成的雙殺守備不成，結果變成無人出局二、三壘有人，接著董子恩、戴培峰、林哲瑄、李宗賢、王正棠、張育成先後擊出安打，富邦單局灌進6分奠定勝基。

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王柏傑先發3.2局被敲7安，失6分皆非責失悲情吞敗，吳念庭也在5局下被換下場，由林家鋐接替守二壘。張育成在8局下轟出兩分砲拉開比分，本季第3轟出爐，也是個人在大巨蛋首轟。

初來乍到的藍力，今天表現威風八面，先發7局只被擊出2支零星安打，飆出6K、沒有出現保送無失分拿下勝投，不過他只用73球就退場，由張奕、岳少華接力各投1局無失分順利守成。

藍力初登板繳好投，奪下單場MVP。（記者羅沛德攝）

28歲的美籍左投藍力（Aaron Leasher），來台前效力史坦頓島渡輪鷹隊，先發12場，防禦率2.21在美國獨立聯盟體系的大西洋聯盟排名第一，投73.1局被敲57支安打，送出66次三振，每局被上壘率1.09。

藍力聯盟初登板拿下勝投，獲選單場MVP。（記者羅沛德攝）

藍力聯盟初登板拿下勝投，獲選單場MVP。（記者羅沛德攝）

藍力聯盟初登板拿下勝投，獲選單場MVP。（記者羅沛德攝）

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