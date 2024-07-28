中職》林立再見轟！ 樂天桃猿逆轉勝中信兄弟

林立。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟今開路先鋒又換人，上回擔任首棒已是2016年冬季聯盟的詹子賢，初扛首棒有好成績，但敵不過9下猿隊大反攻，林子偉開轟後，林立接著擊出再見轟，幫助球隊5:4逆轉。

中信兄弟3局上有攻勢，首位打者江坤宇敲安，岳政華在1出局後執行短打，造成猿隊失誤，詹子賢的適時安打，幫助兄弟先馳得點。

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5局下，兄弟先發投手猛登連續四死球，給了猿隊機會，張閔勛的高飛犧牲打，讓猿隊追平。

兄弟6上許基宏、江坤宇都敲二壘打，又取得1分領先。但6局下廖健富先是擊出三壘安打，再靠林泓育內野滾地球回壘得分，猿隊再次追平。該半局，梁家榮和朱育賢連續安打，但猿隊未能在該局取得超前。

兄弟猛登、樂天魔神樂兩位洋投，都投滿7局後退場。8局上，兄弟在兩出局後一度攻佔三壘，但沒能取分。8局下，猿隊陳晨威敲安，但該半局在中外野手岳政華美技接殺林泓育之下，兄弟化解失分危機。

9局上，猿隊推出陳柏豪，被首位打者高宇杰擊出二壘打，岳政華的滾地球，二壘手林立意圖傳三壘夾殺前位跑者，但形成暴傳失誤，詹子賢一棒擊出左外野方向安打，帶有2分打點。

猿隊9下面對吳俊偉展開反攻，首位打者林子偉開轟，追回1分。代打林智平敲安，林立接著開轟。

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