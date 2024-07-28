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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運射箭》可惜！台灣女團不敵「絕對霸主」南韓 無緣4強

2024/07/28 21:06

台灣射箭女團不敵南韓無緣晉級。（特派記者王元鴻攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天在巴黎奧運女子射箭團體賽8強，以2：6不敵絕對霸主南韓隊，無緣4強。

台灣隊由4屆奧運國手雷千瑩攜手邱意晴、李彩綺，在25日登場排名賽，雷千瑩652分最佳名列29名，李彩綺646分排在40名，邱意晴略微失常，僅628分排在53名，因此台灣女團僅獲第9種子，在今天16強以5：1力克美國隊。

屬射箭強權的南韓隊本屆來勢洶洶，從未在奧運舞台丟過女團金牌，不過她們首局似乎在找感覺不僅沒10分箭，還有2支8分箭，只是台灣隊第三棒李彩綺兩箭只有7分、6分，台灣以51：52讓出，陷入0：2落後。

台灣隊射出6分箭。（特派記者王元鴻攝）

台灣隊在第二局率先發射，李彩綺該局第一箭以10分討回顏面，雷千瑩、邱意晴也都有貢獻10分箭，台灣這局56分，比下南韓的52分，扳回一城。

南韓在第三局前3箭獲得27分，台灣則是因雷千瑩的7分箭，以25：27落後，而南韓後3箭都是9分，這局共拿54分，台灣則是53分，也讓衛冕軍4：2搶下聽牌。

退無可退的台灣隊，在第四局邱意晴以10分箭開局，雷千瑩9分、李彩綺9分，但南韓狠狠連續3支10分箭，最後衛冕軍也以56：54帶走勝利。

雷千瑩賽前進場撞到右眉骨。（特派記者王元鴻攝）

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