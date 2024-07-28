中職》布雷克7局好投、陳傑憲和林安可猛打賞 獅大勝龍奪對戰6連勝

統一獅布雷克。（統一球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕布雷克用97球交出7局失1分的優質先發，在陳傑憲、林安可都演出猛打賞的力挺下，帶領統一獅以8：1拿下擊敗味全龍，統一對味全6連勝，布雷克在台南跨季8連勝。

味全前3局都有攻勢但都無功而返，4局上1出局後以連續3安攻佔滿壘，雖靠陳品捷高飛犧牲打扳成1：1平手，連續未得分局數停在24局，但全場就只得這1分，統一4局下立刻反撲，靠陳傑憲、林安可連續安打各有1分打點，以3：1拿回領先。

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味全在第7、8局分別換上有旅美資歷的王維中、林凱威，王維中7局下開局連續3個保送，胡金龍代打建功為統一追加2分，林凱威8局下才投10球就被許哲晏、陳傑憲相繼安打失1分，再投3球又被林安可轟出2分彈。

布雷克連續2場交出優質先發，防禦率降至1.94僅次於隊友勝騎士的1.42，今年在台南5場先發全勝，前次在台南承擔敗投是去年7月15日。林安可連續2場開砲，以本季第15轟擺脫吉力吉撈．鞏冠獨居第2，打點71分繼續獨走。

陳傑憲3打數3安打，還選到2個保送，5次打擊全部上壘，貢獻2分打點含勝利打點，獲選單場MVP，高塩將樹於9局上在中職初登板，投1局無失分。

統一獅林安可。（統一球團提供）

統一獅高塩將樹。（統一球團提供）

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