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中職》失誤後再見轟補過 林立談逆轉過程

2024/07/28 21:13

林立擊出再見全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿今靠著林立再見轟，5:4逆轉擊敗中信兄弟。林立曾在9上發生失誤，之後中信兄弟一度取得2分超前，但9下他把握機會，仍一棒幫球隊打回勝利。

9局上，高宇杰首位上場擊出二壘打，岳政華接著擊出滾地球，林立試圖傳三壘抓前位跑者，卻形成暴傳，詹子賢接著擊出此役個人單場第3支安打，猛打賞外帶3打點的詹子賢，還一度是此役MVP候選人。

9局下，兄弟推出吳俊偉關門，此前本季尚無挨轟的他，先是被林子偉本季第2轟狙擊，接著代打林智平敲安、宋嘉翔短打送代跑林政華上三壘，林立接著一棒逆轉。

對於9上的狀況，猿隊總教練古久保健二認為，林立的判斷當然沒問題，但因反向接傳，本就有一定難度。林立則說：「本有機會傳三壘，但自己沒傳準，其實當下很自責。撇開今天的結果，其實那球很關鍵，本來能讓對方得點圈機會消失。」

至於9下的再見轟，林立坦言，當下只要打向外野就能以高飛犧牲打追平，教練也說目標是打到外野，「把球帶到外野就是當時自己的使命，沒有特別追求全壘打。對方連2顆都是一樣角度，可能也有點失投，也因對方動作快、速球也快，自己的擊球點比較早一點。」

林立認為，隊友林子偉先開轟，代打的林智平敲安，都是能夠逆轉的關鍵，特別是林智平的代打，對於當下追分頗為重要。

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