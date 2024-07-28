中職》3週沒比賽沒差 藍力來台初登板照樣主宰戰局

藍力聯盟初登板拿下勝投，獲選單場MVP，賽後與啦啦隊大跳應援舞。 （記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將新洋投藍力今天來台初登板表現相當亮眼，對台鋼雄鷹先發7局無失分，幫助球隊以8：0拿下4連勝，藍力表示，現在球隊氣氛和節奏非常好。

初來乍到的藍力，今天表現威風八面，先發7局只被擊出2支零星安打，飆出6K、沒有出現保送無失分拿下勝投，不過他只用73球就退場，並沒有力拚完封勝，後續由張奕、岳少華接力各投1局無失分順利守成。

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藍力表示，第7局結束球隊已經領先6分，自己覺得差不多了，是很好的退場時機，他有幾個禮拜沒比賽，上次比賽是在7月4日，在這段期間他有練習和牛棚練投，從美國到台灣也有保持好的投球手感。

藍力來台前效力史坦頓島渡輪鷹隊，先發12場、防禦率2.21在美國獨立聯盟體系的大西洋聯盟排名第一，投73.1局被敲57支安打，送出66次三振，每局被上壘率1.09。

藍力說，生涯第一次在室內球場投球，今天非常享受在大巨蛋比賽，局間隊友給他很大的幫助，從來沒看過台灣的應援方式，滿新奇的。

張育成今天轟炸大巨蛋，本季第3轟出爐，藍力表示，他剛來到球隊就看到張育成具備非常好的守備能力，這個系列賽開轟，扮演領袖角色帶領球隊贏球。

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