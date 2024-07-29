奧運網球》納達爾次輪強碰喬科維奇！上演第60回經典對決

納達爾。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運網球男單首輪，右大腿纏著繃帶的納達爾（Rafael Nadal）拚出頑強鬥志，歷經逾2個半小時的3盤激戰，終以6：1、4：6、6：4力退匈牙利對手福索維斯（Marton Fucsovics），西班牙「蠻牛」繼雙打開胡之後，單打也晉級次輪。

由於塞爾維亞頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）週六已經率先輕鬆贏球，如今納達爾辛苦闖過頭關，「三巨頭」中的當代雙雄確定32強狹路相逢，即將展開職業生涯第60回經典對決！這也是他們自2022年法網8強以來首次交鋒，當時納達爾4盤獲勝。

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喬帥過往交手「蠻牛」戰績，雖取得30勝29敗，不過本屆奧運就在法國公開賽的羅蘭加洛斯紅土進行，而被譽為「紅土之王」的納達爾，大滿貫22冠當中，多達14冠來自法網，屆時龍爭虎鬥備受各界矚目。

對於38歲的納達爾來說，本屆很可能是五環殿堂的最後一舞，曾贏得2008年北京男單，還有2016年里約男雙共2面奧運金牌的傳奇老將，週六與強勢後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）組成「夢幻男雙」，西國老少已經直落2扳倒阿根廷第6種子，攜手挺進16強。

納達爾。（歐新社）

匈牙利好手福索維斯。（歐新社）

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