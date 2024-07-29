奧運男籃》無解KD＋詹姆斯大三元！美國隊痛宰塞爾維亞奪首勝

美國隊首戰擊敗塞爾維亞，詹姆斯繳出大三元。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在熱身賽不敗的美國隊今天凌晨在巴黎奧運男子籃球小組賽踏上挑戰5連霸之路，更迎回「死神」杜蘭特（Kevin Durant）歸隊，他替補上陣攻下23分，他的歸隊讓團隊如虎添翼，加上詹姆斯（LeBron James）全能身手，美國以110：84大勝由約基奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞。

美國隊在奧運前進行5場熱身賽全勝，包括大勝塞爾維亞，重點是衛冕軍還少了杜蘭特助拳。

請繼續往下閱讀...

35歲的杜蘭特是3屆奧運金牌得主，也是美國隊史得分王，本屆有望尋求成為史上唯一贏得4面奧運金牌的男籃球員，他雖然因小腿拉傷在拉斯維加斯訓練營高掛免戰牌，也沒有參加任何1場熱身賽，甚至還傳出將遭到陣前換將，如今還是順利站上五環殿堂。

杜蘭特霸氣回歸。（歐新社）

杜蘭特此仗替補上陣，上半場8投全進沒有失手紀錄，猛轟21分，詹姆斯12分、5助攻和3籃板，美國在杜蘭特領軍下，克服開局落後，半場結束58：49領先塞爾維亞。美國隊在下半場也是拿出防守實力，塞爾維亞進攻有點當機，在第四節更是領先超過20分，最終也沒有意外收下勝利。

杜蘭特上半場帶隊翻轉戰局，全場9次出手命中8球，攻下23分；詹姆斯更是繳出21分、9助攻、8籃板的準大三元成績單。約基奇雖然進帳20分、8助攻和5籃板，但下半場真的突破不了美國，塞爾維亞也只能再度輸球收場。

美國隊小組賽和塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各同組，衛冕軍戰勝塞爾維亞後，接下來將再戰南蘇丹、波多黎各，立志以3連勝挺進8強。

約基奇。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法