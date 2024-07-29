巴黎前線》3局扳倒丹麥世界第2好手 李洋／王齊麟奪2連勝

台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在巴黎奧運小組賽第2戰，擊敗阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），收下2連勝。（美聯社）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在巴黎奧運小組賽第2戰，以21：15、19：21、21：15擊敗阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），收下2連勝。

世界排名11的李洋／王齊麟在上屆東京奧運奪下金牌，也是台灣史上首面羽球奧運獎牌，寫下歷史。

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今年因為世界羽聯（BWF）積分計算出包，導致男雙多了1組人馬參賽，李洋／王齊麟剛好就被分在需要多打一場的那一組。

李洋／王齊麟昨天在首戰開出紅盤，他們以直落二解決日本小林優吾／保木卓朗，今天則要對決世界排名第2的種子選手阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），過去麟洋配對他們取得5勝3負。

李洋／王齊麟今天開局延續前一天氣勢，開局取得領先，並先拿下第11分，雖然技術暫停後因失誤失分，但兩人很快穩住局面，以21：15先馳得點。

進入第2局，兩組人馬展開纏鬥，麟洋配因失誤增加，從領先打到變落後，只能一路苦追，雖然兩人展現強心臟，化解對方5個局點，最後還是以19：21讓出。

進入決勝局，李洋／王齊麟幾波強勢進攻幫助他們取得優勢，但一波小亂流又讓對手趕上，場面一度驚險，但兩人展現防守實力，逮到機會進攻，率先拿下第11分。

技術暫停後趁著對手失誤增加，麟洋配持續保持領先，且越打越有信心，還在場上激動慶祝，最後關頭一度出現危機，但兩人成功守住，以21：15收下勝利。

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