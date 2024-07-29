晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

巴黎前線》3局扳倒丹麥世界第2好手 李洋／王齊麟奪2連勝

2024/07/29 04:51

台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在巴黎奧運小組賽第2戰，擊敗阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），收下2連勝。（美聯社）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在巴黎奧運小組賽第2戰，以21：15、19：21、21：15擊敗阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），收下2連勝。

世界排名11的李洋／王齊麟在上屆東京奧運奪下金牌，也是台灣史上首面羽球奧運獎牌，寫下歷史。

今年因為世界羽聯（BWF）積分計算出包，導致男雙多了1組人馬參賽，李洋／王齊麟剛好就被分在需要多打一場的那一組。

李洋／王齊麟昨天在首戰開出紅盤，他們以直落二解決日本小林優吾／保木卓朗，今天則要對決世界排名第2的種子選手阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），過去麟洋配對他們取得5勝3負。

李洋／王齊麟今天開局延續前一天氣勢，開局取得領先，並先拿下第11分，雖然技術暫停後因失誤失分，但兩人很快穩住局面，以21：15先馳得點。

進入第2局，兩組人馬展開纏鬥，麟洋配因失誤增加，從領先打到變落後，只能一路苦追，雖然兩人展現強心臟，化解對方5個局點，最後還是以19：21讓出。

進入決勝局，李洋／王齊麟幾波強勢進攻幫助他們取得優勢，但一波小亂流又讓對手趕上，場面一度驚險，但兩人展現防守實力，逮到機會進攻，率先拿下第11分。

技術暫停後趁著對手失誤增加，麟洋配持續保持領先，且越打越有信心，還在場上激動慶祝，最後關頭一度出現危機，但兩人成功守住，以21：15收下勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。