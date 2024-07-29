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奧運網球》謝淑薇／曹家宜旗開得勝 強壓羅馬尼亞晉女雙16強

2024/07/29 04:10

曹家宜（左起）、謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運網球女雙首輪，「台灣一姊」謝淑薇與20歲新星曹家宜旗開得勝，7：6（7：2）、7：5強壓老經驗的羅馬尼亞組合妮可拉絲古（Monica Niculescu）／貝古（Irina-Camelia Begu），開胡晉級16強，這也是我國暌違8年的奧運網球勝利。

謝淑薇／曹家宜先前在WTA250等級布拉格女網賽首度合拍，2連勝挺進雙打4強，但為了趕赴奧運賽場熱身，只能提前退出。近日羅蘭加洛斯紅土訓練後，兩人適應環境，臨場默契也持續升溫，尤其擁有大滿貫女雙7冠的「百搭天后」小薇，適時發揮豐富經驗，帶領初生之犢曹家宜穩紮穩打，更造成羅馬尼亞組合不小壓力。

雙方人馬開賽一路相互保發，盤末互破拉鋸進入搶7，謝淑薇／曹家宜發動一波 5：1猛攻，重挫妮可拉絲古／貝古士氣，拉開差距先馳得盤。次盤小薇組合乘勝追擊，把握機會第3局破發取得領先，雖然錯失5：4聽牌，歷經盤末互破保發滅火，激戰1小時55分鐘，直落2開出紅盤。

奧運女雙32籤，「謝曹配」攜手奏捷後休兵一天，16強對手則為烏克蘭第7種子科絲秋克 （Marta Kostyuk）／雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）首戰波蘭隊蕾妮特（Magda Linette）／羅索絲卡（Alicja Rosolska）的勝方。

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