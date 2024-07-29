巴黎前線》「組別越多變數越大！」李洋／王齊麟2連勝仍不敢大意

李洋／王齊麟。（路透）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在巴黎奧運小組賽第2戰擊敗丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），收下2連勝，但兩人依舊不敢掉以輕心，強調會針對較弱部分持續調整。

世界排名11的李洋／王齊麟在上屆東京奧運奪下金牌，今年在小組賽首戰先擊敗日本小林優吾／保木卓朗，衛冕之路有個好的開始。

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今天碰上丹麥組合雖然先拿下第1局，但第2局陷入亂流讓出，王齊麟也因為失誤較多，在場上頻頻敲自己的頭，他苦笑說：「從第2局接發被他們亂幾顆，自己就開始不順，第3局恢復正常，但打到後面有點太保守了，打得不夠兇，對手就會一直壓上來，快贏了有點近鄉情怯的感覺。」

前一場狀況相對不理想的李洋，今天找回節奏，他開玩笑地說：「現在一人一場，打到我都緊張了，看看下一場能不能兩個人一起好，不然至少維持一個人能打好。」

雖然拿下2連勝，麟洋配仍不敢大意，下一場碰上美國組合邱愷翔／尤安（Joshua Yuan），李洋說：「組別越多，變數越大，只能說機率變高，但現在還不好講，美國那組場地適應最好。」他也提到，目前接發球的節奏還需要適應，會繼續努力。

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