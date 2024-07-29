巴黎奧運》以色列選手收到死亡威脅 法國當局正積極調查

近期有3名以色列選手收到死亡威脅，巴黎檢察總長辦公室表示，法國警方已針對此事件展開調查。圖為以色列代表團成員。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運正火熱進行中，不過中東局勢近期緊張，有3名以色列選手收到死亡威脅，巴黎檢察總長辦公室28日表示，法國警方已針對此事件展開調查。而為了防止1972年「慕尼黑事件」以色列代表團遭襲擊身亡的事件重演，以色列國家安全局（Shin Bet）以往曾多次護衛以國選手參加奧運，而此次巴黎奧運也不例外。

綜合外媒報導，以色列網路安全部門25日指出，調查後發現伊朗駭客正在透過社群媒體管道，發布以色列代表團成員的個資，並向他們傳送威脅訊息。巴黎檢察總長辦公室在聲明中指出，反網路犯罪部門正調查此事，並試圖將其相關資訊刪除。與此同時以色列外交部門也向法國示警，指稱伊朗可能會支援在奧運期間針對以色列選手與遊客的各種不利行動。

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以色列體育與文化部長佐哈爾（Miki Zohar）日前接受英媒《每日電訊報》訪問時提到，自從2021年舉辦的東京奧運以來，以色列保安團隊的預算已經增加一倍，針對以色列代表團在巴黎奧運的安全保障已準備1年多。佐哈爾表示以色列選手與代表團成員共88人，他們都將獲得安全保護，但在賽事期間他們並不會有「私人保鑣」。

前以色列國家安全局高層阿克曼（Lior Akerman）表示，以色列國家安全局派員前往巴黎奧運，這些人員將配備武器，並與法國當地安全部門、警察人員合作。

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