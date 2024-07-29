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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》首勝開張謝淑薇讚曹家宜表現 還不忘關心麟洋配跟周天成

2024/07/29 07:00

台灣網球女雙選手謝淑薇（左）與曹家宜（右）搭檔出戰巴黎奧運。（記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣網球女雙一姐謝淑薇和搭檔曹家宜今天在巴黎奧運女雙首輪以7：6（7：2）、7：5擊敗羅馬尼亞組合妮可拉絲古（Monica Niculescu）／貝古（Irina-Camelia Begu），賽後謝淑薇稱讚曹家宜表現很好，也不忘關心其他台灣選手表現。

謝淑薇相隔12年再度登上五環殿堂，首戰告捷，她在接受媒體訪問時，也不忘關心羽球好手周天成、李洋／王齊麟表現。提到和曹家宜搭配，她說：「第一場比賽本來就會比較艱難，很開心能拿下這個勝利，我們在球場上滿拚的。」她也不忘稱讚搭檔表現很好，跟她說的都有做到。

謝淑薇上次參加奧運已經是2012年倫敦奧運，再度前進五環殿堂，她笑說：「這麼久囉！但其實心情都很放鬆。」而現在家住法國的小薇對於羅蘭加洛斯球場這一帶也並不陌生，「不會有不一樣的感覺，因為我就住在這附近。」

至於首次參與奧運的曹家宜表示，「能跟淑薇姐搭檔是很好的學習機會，也是很好的經驗，所以我會好好努力。」這次奧運家人特別到法國為她加油，曹家宜認為在國外看到家人心情更踏實，也很謝謝他們來現場。

台灣網球女雙選手謝淑薇（左）與曹家宜（右）搭檔出戰巴黎奧運。（記者陳志曲攝）

台灣網球女雙組合謝淑薇（右）與曹家宜（左）在巴黎奧運拿下首勝。（記者陳志曲攝）

台灣網球女雙組合謝淑薇（右）與曹家宜（左）在巴黎奧運拿下首勝。（記者陳志曲攝）

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