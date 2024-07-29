巴黎前線》射箭女團未晉級四強 每人仍可獲得國光獎金150萬元

射箭女團排名第五，可獲150萬元獎金。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕巴黎奧運女子射箭團體賽8強，台灣女將雖以2：6不敵南韓隊，無緣4強。不過展現實力射出相對高分，4個回合射出214分，居未進4強之首，大會排名第5，3名女將都可獲得國光獎金150萬元。

台灣女團由4屆奧運國手雷千瑩攜手邱意晴、李彩綺進軍奧運，資格賽僅獲第9種子，16強以5：1力克美國隊。8強正面對決射箭強權的南韓隊，南韓白面女箭手在奧運舞台女團金牌從未失手，不過首局風向掌握不佳，不僅沒10分箭，射出2支8分箭，只可惜台灣隊第三棒李彩綺兩箭只有7分、6分，未能把握先機以51：52讓出，陷入0：2落後。

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台灣隊在第二局率先出擊，李彩綺該局第一箭以10分討回顏面，雷千瑩、邱意晴也都有貢獻10分箭，台灣這局取得56分，比下南韓的52分，扳回一城。也靠這回合衝高成績，最終鏖戰4回合雖以2:6無緣爭獎牌，但214分遙遙領先其他3隊輸家，最終排名依續爲金牌南韓、銀牌中國、墨西哥銅牌，荷蘭第4，台灣第5，德國第6。

根據國光獎金給獎辦法，奧運第5、6名屬二等二級國光獎章，獎金150萬元，因此3名選手都可得150萬元。

射箭女團排名第五，可獲150萬元獎金。（特派記者王元鴻攝）

射箭女團排名第五，可獲150萬元獎金。（特派記者王元鴻攝）

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