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MLB》光速神威！大谷翔平27盜創生涯新高 有望締史上第6人偉業

2024/07/29 08:25

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今日續戰太空人，日籍球星大谷翔平雖然打擊沒有發揮，不過跑出本季第27盜，單季盜壘數創下生涯新高。

大谷翔平今日打第1棒DH，前4打席都繳白卷、還吞下2次三振，9上再度站上打擊區，大谷選到四壞保送，接著大秀快腿盜上二壘，本季第27盜出爐，超越2021年的26盜，盜壘數創下大聯盟生涯單季新高。大谷全場4打數無安打，賽後打擊率為0.314。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

大谷目前累積32轟、27盜，日媒推測他一整季上看48轟、40盜，有機會成為史上第6位單季達到「40轟40盜」里程碑的球員，過往能辦到這項壯舉的5位選手，分別是1988年坎塞柯（Jose Canseco）、1996年邦茲（Barry Bonds）、1998年「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、2006年索里安諾（Alfonso Soriano），以及去年阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

兩隊前4局分數掛蛋，道奇5上靠著奧特曼（James Outman）敲出陽春砲打破僵局，6上拉克斯（Gavin Lux）揮出2分彈，幫助球隊擴大分差，不過太空人也在6下展開反攻，狄亞茲（Yainer Diaz）回敬一發2分砲，追至1分落後。

道奇8上攻勢再起，靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）的陽春砲以及小比吉歐（Cavan Biggio）的適時安打，單局進帳2分拉開差距，9上海沃德（Jason Heyward）貢獻高飛犧牲打追加保險分，最終道奇就以6：2贏球，終結2連敗。

大谷翔平跑出本季第27盜。（法新社）

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