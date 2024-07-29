MLB》比賽中途被交易感性道別！小熊野手被送往光芒換來明星強打

莫雷爾（右）比賽中途得知自己被交易。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，小熊將25歲野手莫雷爾（Christopher Morel），以及強森（Ty Johnson）和畢格（Hunter Bigge）等2位小聯盟投手交易至光芒，換來今年入選全明星的內野強打佩瑞德茲（Isaac Paredes）。

佩瑞德茲去年敲出單季生涯新高的31轟，本季繳出打擊三圍.247/.355/.438、攻擊指數0.793的成績單，另有16轟、55分打點，首度入選明星賽。佩瑞德茲來到小熊後，預計將直接擔任先發三壘手。

請繼續往下閱讀...

莫雷爾上季敲出生涯單季最多26轟，本季也累積全隊最多的18轟，打擊三圍.199/.302/.373，攻擊指數0.675。值得一提的是，莫雷爾在今天對上皇家的比賽中以先發指定打擊上陣，但僅打了1打席，就在比賽中途被通知自己遭到交易，他也在休息室與教練們擁抱道別。

Christopher Morel says his goodbyes in the Cubs dugout pic.twitter.com/4v6GSxxLYp — MLB （@MLB） July 28, 2024

莫雷爾隨後在Instagram限時動態表達心境，「我現在無法說話或思考，淚水奪眶而出，但我的靈魂和我的心將永遠都在芝加哥。」小熊大物外野手阿姆斯特朗（Pete Crow-Armstrong）受訪說道，「他是很特別的人，我們肯定會懷念他帶來的能量與微笑。」

小熊總教練康索（Craig Counsell）坦言，「在比賽中途通知別人被交易總是有些奇怪，這對Chris來說肯定很震驚。他在短時間內為小熊球迷留下很多回憶。跟他相處起來很有趣，他帶來的喜悅就是他的人生觀，他是所有人的榜樣。」

佩德瑞茲。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法