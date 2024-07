MLB》比賽中途被交易感性道別！小熊野手被送往光芒換來明星強打

莫雷爾(右)比賽中途得知自己被交易。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》報導,小熊將25歲野手莫雷爾(Christopher Morel),以及強森(Ty Johnson)和畢格(Hunter Bigge)等2位小聯盟投手交易至光芒,換來今年入選全明星的內野強打佩瑞德茲(Isaac Paredes)。

佩瑞德茲去年敲出單季生涯新高的31轟,本季繳出打擊三圍.247/.355/.438、攻擊指數0.793的成績單,另有16轟、55分打點,首度入選明星賽。佩瑞德茲來到小熊後,預計將直接擔任先發三壘手。

莫雷爾上季敲出生涯單季最多26轟,本季也累積全隊最多的18轟,打擊三圍.199/.302/.373,攻擊指數0.675。值得一提的是,莫雷爾在今天對上皇家的比賽中以先發指定打擊上陣,但僅打了1打席,就在比賽中途被通知自己遭到交易,他也在休息室與教練們擁抱道別。

Christopher Morel says his goodbyes in the Cubs dugout pic.twitter.com/4v6GSxxLYp