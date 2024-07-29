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MLB》洋基DFA打擊率僅0.105的31歲一壘手 明星新同學有全新任務

2024/07/29 08:41

J.D.戴維斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天透過交易引進馬林魚明星野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），為了騰出名單空間，洋基也將31歲一壘手手J.D.戴維斯（J.D. Davis）指定讓渡（DFA）。

J.D.戴維斯季前原本待在巨人，他在休賽季打贏薪資仲裁，但巨人簽下明星三壘手查普曼（Matt Chapman）後，就釋出J.D.戴維斯，最後J.D.戴維斯以1年250萬美元轉戰運動家，卻在6月底又遭DFA。

當時洋基因明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）與「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）相繼進入傷兵名單，決定向運動家交易來J.D.戴維斯補強打線。然而J.D.戴維斯在洋基出賽7場，22打席僅繳出.105/.227/.158的打擊三圍，吞下9K，表現慘不忍睹。

而洋基交易來奇澤姆後，今天對上紅襪的比賽也將他排在先發第5棒中外野手，洋基總教練布恩（Aaron Boone）透露，他希望將奇澤姆安排在內野，但並非他熟悉的二壘或游擊，而是讓他去守三壘，奇澤姆預計將與內野教練查普曼（Travis Chapman）一起訓練三壘守備。

「這不是他守過的位置，他以游擊手登上大聯盟，我覺得他有能力做到這點。」布恩還透露，原先原本的二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）也考慮過去守三壘，但更希望留在二壘，「我現在有點不情願這麼做，但我可能會讓Gleyber也練練看。」

奇澤姆。（法新社）

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