奧運男籃》無解死神！杜蘭特上半場連進8球砍21分 自曝替補出發心態

杜蘭特。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕誓言在五環殿堂5連霸的美國男籃，小組賽首戰以110：84大勝由約基奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，而「死神」杜蘭特（Kevin Durant）歸隊替補上陣，上半場更是百發百中超無解。賽後杜蘭特直言自己很擔心，也談到關於替補角色的想法。

杜蘭特因小腿拉傷在拉斯維加斯訓練營高掛免戰牌，也沒有參加任何1場熱身賽，甚至還傳出將遭到陣前換將。不過他今天順利歸隊，替補上陣上半場8投全進沒有失手紀錄，一人豪取21分，全場9投8中狂轟23分。

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杜蘭特受訪談及自己受傷時的復健之路，「當你在進行復健訓練時，尤其是當你希望能趕快再度回到場上，你卻只有這麼短的時間能夠趕快好起來，有些日子我狀況很好，然後有時又會有些小挫折，我多少感到有點緊張。」

對於小組賽首戰的優異表現，杜蘭特說道：「我超累，沒騙你。我的肺部還在適應比賽強度，但能投進一些球的感覺很棒，我認為今晚每個人都完美扮演好自己的角色，我來這裡是為球隊製造空間和投籃，我很高興我能進球。」

關於自己以替補身份上陣，杜蘭特表示：「我曾在NBA打過3次替補，這些經驗已經足夠了。保持心理準備，專注在比賽計畫，當我上場時不會讓比賽圍繞在自己，而是試著為球隊做出貢獻，今晚我能確實做到這點。」

「我告訴教練，無論他要我做什麼，我都願意去做且適應任何角色，所以能夠找到新的角色並適應比賽的各種要求，這很有趣。」杜蘭特說道。

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