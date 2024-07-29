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奧運滑板》這年紀你在幹嘛？日本14歲吉澤戀奪金、15歲赤間凛音摘銀

2024/07/29 08:53

吉澤戀（中）、赤間凛音（左）與莉爾（右）。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕奧運滑板項目女子街式滑板賽登場， 14歲的吉澤戀在最後第4個動作逆轉隊友赤間凛音，以總分272.75分奪金，15歲的赤間凛音以265.95分摘銀，日本完成「金包銀」，且該項目連兩屆都是由日本選手稱霸。

滑板項目在上屆東奧首次列為正式項目，女子街式滑板賽分為兩回合，首回合是2次45秒的滑行，第2回合進行5個花式技巧，分數最高的滑行成績，以及分數前2高的技巧分數列入總成績。

國三生吉澤戀在次回合完成前3個動作時，總成績僅排第4，但她靠著第4個技巧拿到最高分96.49分，完成大逆轉，以6.8分的些微之差險勝隊友赤間凛音，她表示，「感受到金牌重量，能拚到現在，真的太好了。」被問到想如何獎勵自己時，她靦腆地說：「我想吃拉麵，也想去迪士尼。」

吉澤戀因爲哥哥的緣故在7歲開始練滑板，如今站上奧運舞台奪金，她相當感動也很開心，「很多人聚集在這且投入這項運動，我覺得很有趣，我還想跟更多人一起玩滑板。」

上屆該項目是由日本西矢椛奪下金牌，當時她以13歲創下東奧最年輕奪金選手，今年還是由日本稱霸，吉澤戀奪金，赤間凛音鍍銀，至於東奧銀牌的16歲巴西女將莉爾（Rayssa Leal）本屆以253.37分拿下銅牌。

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