MLB》明星新同學有安打、團隊狂敲10安！ 洋基擊潰紅襪收2連勝

奇澤姆。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與紅襪的「基襪大戰」來到最終戰，洋基今靠著團隊敲出10支安打，加上先發投手羅冬（Carlos Rodon）6.1局好投，終場以8：2擊潰紅襪，收下2連勝。

洋基昨天向馬林魚交易來明星野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），他今天擔任先發第5棒中外野手，前4打席都未能敲出安打，直到9局上第5打席，面對紅襪右投克里斯威爾（Cooper Criswell）敲出二壘方向滾地一壘安打，身披條紋戰袍首安出爐，另外還跑出1次盜壘成功。

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Jazz Chisholm Jr. gets his first hit as a Yankee pic.twitter.com/xz04oZbGHC — ESPN （@espn） July 29, 2024

洋基打線今天延續昨天的火燙手感，團隊敲出10支安打，包含5支二壘安打，其中維杜戈（Alex Verdugo）5打數2安打都是二壘安打，威爾斯（Austin Wells）也貢獻2安，賈吉（Aaron Judge）3打數1安打，另有2次四壞保送。

洋基明星先發左投羅冬此役也再度繳出好表現，主投6.1局用105球有68顆好球，被敲出5支安打，投出7次三振與1次四壞保送，失掉2分都是自責分，賽後防禦率4.34，收下本季第11勝。

羅冬。（法新社）

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