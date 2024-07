MLB》明星新同學有安打、團隊狂敲10安！ 洋基擊潰紅襪收2連勝

奇澤姆。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基與紅襪的「基襪大戰」來到最終戰,洋基今靠著團隊敲出10支安打,加上先發投手羅冬(Carlos Rodon)6.1局好投,終場以8:2擊潰紅襪,收下2連勝。

洋基昨天向馬林魚交易來明星野手奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.),他今天擔任先發第5棒中外野手,前4打席都未能敲出安打,直到9局上第5打席,面對紅襪右投克里斯威爾(Cooper Criswell)敲出二壘方向滾地一壘安打,身披條紋戰袍首安出爐,另外還跑出1次盜壘成功。

