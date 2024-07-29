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奧運游泳》義國黑馬粉碎英國名將100蛙3連霸美夢 覃海洋崩盤僅第7

2024/07/29 09:32

義大利馬丁安吉。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴黎奧運男子100公尺游泳蛙式決賽，義大利馬丁安吉（Nicolò Martinenghi）以59.03秒逆轉封王，「英國蛙王」派蒂（Adam Peaty）尋求3連霸失利，他和美國泳將芬克（Nic Fink）則同以59.05秒並列銀牌。

在上屆東京奧運奪銅牌的馬丁安吉，也是2022年世錦賽金牌得主，去年世錦賽也進帳一面銀牌，他今天發揮出色，靠著後半程急起直追，尤其是最後25公尺加足馬力成為第一位觸板的泳將，奪下生涯奧運首金，讓他開心不已。

馬丁安吉賽後向派蒂致敬，「這是我的目標，我從8歲就懷抱金牌夢，而我從小就跟著Adam，他就像是我的偶像。」他透露，自己在最後10公尺因芬克就在隔壁水道，「我跟他說來拚一下吧，這一直是我最喜歡做的事，我喜歡競爭，而且能在我朋友、家人、女友和隊友面前摘金更是不可思議。」

派蒂在東奧摘金後歷經腳傷和憂鬱症，今年重返世錦賽拿下銅牌，巴黎奧運要尋求3連霸，雖涅槃重生後沒能衛冕，但他強調自己現在流下的是開心的淚水。

去年世錦賽囊括男子蛙式3項目金牌的中國「蛙王」覃海洋，在後半程突然崩盤，被甩在後頭，以59秒50完賽，只排第7。

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