巴黎奧運》泳池救生員幫選手撿泳帽 上岸時全場爆掌聲歡呼

救生員幫美國選手撿起泳帽,上岸後現場觀眾高聲歡呼。(美聯社)

郭顏慧/核稿編輯

救生員跳入池中幫忙撿泳帽。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕巴黎奧運28日舉行女子100公尺蛙式分組預賽時發生意外場面,一名在泳池畔戒護的救生員因為跳入泳池中幫選手撿泳帽而獲得滿場掌聲,許多網友和賽評也笑說:「這是屬於他的奧運時刻。」

綜合外媒報導,巴黎拉德芳斯體育館(Paris La Defense Arena)在當地時間28日上午11點30分左右舉行女子100公尺蛙式分組預賽,由於美國選手韋伯(Emma Weber)的泳帽掉在池中,場邊穿著鮮豔泳褲的救生員在得知狀況後,立即跳入池中將泳帽一把撿起,上岸後現場數千名觀眾為他鼓掌歡呼,救生員也高舉泳帽向現場觀眾致意。

在救生員從泳池中拿起泳帽上岸的當下,賽評也笑說:「這是屬於他的奧運時刻!」針對這個賽程之間的輕鬆插曲,巴黎奧運發言人表示,這類情況在游泳比賽中很常見,除了選手之外,救生員是唯一有穿泳衣的人,救生員可能會被要求在下一場比賽開始前從泳池底取出物品。發言人提到,該名救生員希望能在剩餘賽程專注於工作,因此婉拒透露姓名。

《CNN》報導指出,游泳比賽雖然匯集各國泳將,但現場仍有溺水風險,特別是選手在挑戰自我極限時,必須杜絕任何風險。2022年世界游泳錦標賽在匈牙利布達佩斯舉辦時就曾發生過意外,美國女將阿瓦瑞茲(Anita Alvarez)在韻律游泳的單人自由自選項目比賽結束後突然昏倒並沉入水下,當時她的教練富恩特斯(Andrea Fuentes)跳入水中把她救上岸。

This is the first time I see a lifeguard in action during the Olympics ????????????‍♀️ pic.twitter.com/hpP7syHeJ1