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巴黎奧運》性侵前科荷蘭沙排男選手 迎戰義大利一登場就被噓

2024/07/29 11:47

荷蘭沙灘排球國手德維爾德（Steven van de Velde）曾於2014年性侵未成年少女，如今仍代表國家參加巴黎奧運引發爭議。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭29歲沙灘排球國手范德維爾德（Steven van de Velde）曾於2014年性侵一名未成年少女而被判刑4年，昨（28）日則在巴黎奧運出賽對戰義大利，一登場便遭到現場觀眾噓聲對待。

據《路透》報導，范德維爾德2014年認識一名英國12歲少女後與其發生性關係。2016年引渡到英國被判刑4年，僅在英國與荷蘭的監獄服刑共13個月。根據荷蘭當地法律，他的行為屬於較輕微的「猥褻」，因此獲得減刑並於2017年順利出獄。

范德維爾與搭擋西默斯（Matthew Simmers）28日參加首場小組賽迎戰義大利，起初范德維爾德走上沙地熱身只收到一些噓聲，到了賽前介紹環節場邊噓聲四起，不過也有其他觀眾的掌聲。最後荷蘭隊以1比2輸給義大利隊，31日將對戰智利。

荷蘭奧委會為減少對范德維爾德的影響，禁止他接受媒體採訪，同時安排他住在巴黎其他飯店與隊友隔離。

一名德國球迷支持范德維爾參加奧運，「我認為每個人都應該有第二次機會。他（合法）被允許來到這裡，所以他可以在這裡」。不過也有觀眾認為，「也許他不應該繼續被關在監獄裡，但他參加奧運是不正常的，他應該成為其他人的榜樣」。

隊友西默斯談及范德維爾的背景時直言，「過去的事情就過去了。他受到了懲罰，現在他真的很友善。對我來說，這是一個例子，他從中成長並學到了很多東西」。

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