挪威一哥魯德。(法新社)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕挪威一哥魯德(Casper Ruud)在巴黎奧運網球男單首輪以7:5、6:1擺平日本丹尼爾太郎,但他的衣服太像丹麥國旗而引起爭議,他賽後也為此澄清。

魯德一身紅色上衣,搭配白色線條,乍看就像丹麥國旗,他解釋,自己並沒有參與球衣設計,自己只是拿到什麼樣的衣服就穿,不過他也承認確實少了點藍色,他發文後也引來丹麥好手魯內(Holger Rune)留言,還開玩笑地說:「大家可能以為我在打,跟上斯堪地那維亞人的勝利,還有衣服。」

魯德在第一盤從2:4落後時急起直追,走過亂流後也順利以直落二擊敗丹尼爾太郎,這也是他本季第41勝,下一輪將對上世界排名207的義大利選手瓦瓦索里(Andrea Vavassori)。

Should we try to add a little blue to this outfit for tomorrow..? #Paris2024 https://t.co/RQiJQrYJRX