奧運網球》首輪只讓對手拿1局 喬科維奇認為奧運規則需修改

喬科維奇。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕奧運男單頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）在以6：0、6：1懸殊比數，力退36歲澳洲老將艾布登（Matthew Ebden）晉級次輪後，認為奧運規則需要修改。

艾布登近年專攻雙打，目前男雙世界排名第3，這次參加男雙、混雙項目，上一次打單打已經是2022年6月，現在甚至根本沒有單打排名，本次因丹麥好手魯內（Holger Rune）退賽，獲得遞補資格。

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根據奧運規則，單打比賽若有選手退賽，必須從雙打名單中挑人遞補，根據《美聯社》指出，大會詢問過其他雙打選手，艾布登是第一個答應的球員，也讓他在生涯單打的最後一役，在羅蘭加洛斯有了與喬科維奇過招的機會。

喬科維奇賽後直言奧運現行規則需要修改，「我真的不懂規則，對我來說這不合邏輯，這麼做對於這項運動的形象沒有太大的幫助，有很多單打選手有時間、可以成為遞補人選，本可以被通知來參賽，這部分我真的不太懂。」

西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）也持相同意見，「這是一項困難的規則，很多選手應該要可以參加奧運，我認為規則應該改變，如果有人退賽，應該是排名下一位的選手遞補。」

國際網總（ITF）發言人鮑勒（Heather Bowler）對此回應，此規則是與國際奧會共同制定，參賽名單在開幕式前一個禮拜就已確定，「我們也很想在最後一刻找人遞補，但就大局而言，奧運有206個國家、1萬500名運動員參賽，後勤作業相當複雜，一定要有一個確認遞補名單的最後時間點。」

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