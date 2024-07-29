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奧運網球》經典對決今晚登場 納達爾坦言自己競爭力不足「喬帥才是奪金熱門」

2024/07/29 11:02

在羅蘭加洛斯球場上，納達爾對上喬科維奇取得8-2的絕對領先，但納達爾坦言自己現在競爭力不足，喬科維奇才是奪金大熱門。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運網球男單第二輪在台灣時間今（29日）晚登場，塞爾維亞頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）與西班牙紅土之王納達爾（Rafael Nadal）狹路相逢，納喬經典對決第60度上演，儘管在羅蘭·加洛斯球場（Stade Roland-Garros）上，納達爾對上喬科維奇取得8-2的絕對領先，但納達爾坦言自己現在競爭力不足，喬科維奇才是奪金大熱門。

西班牙紅土之王納達爾在歷經逾2個半小時的3盤激戰，終以6：1、4：6、6：4力退匈牙利對手福索維斯（Marton Fucsovics）晉級次輪，將對上喬科維奇，這是兩人第60度對決，前59次對決喬科維奇取得30勝29敗，上一次兩人對決是789天前的2022法網八強賽，由納達爾3：1取勝。

在羅蘭·加洛斯球場（Stade Roland-Garros）上，納達爾對上喬科維奇取得8-2的絕對領先，但納達爾近年來因傷所苦，坦言自己現在競爭力不足，納達爾表示：「他和我的情況完全不同。他很有競爭力，而我過去兩年的競爭力並不強，所以在這種情況下，我認為他是很明顯的奪冠熱門。 」

納達爾強調：「我會竭盡所能打出最好的表現，看看自己能給他製造多少麻煩，到底能走多遠。」

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