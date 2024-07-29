奧運網球》帶傷強碰喬科維奇 納達爾興奮：要把自己逼出極限

納達爾將在男單第二輪強碰喬科維奇。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕納達爾（Rafael Nadal）在男單首輪以6：1、4：6、6：4力退匈牙利對手福索維斯（Marton Fucsovics），晉級後將在次輪遇到大會頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic），對於這場「提前上演」的經典對決，納達爾表示非常興奮，要逼出自己的極限給喬科維奇製造麻煩。

在晉級次輪確定強碰喬科維奇後，納達爾受訪表示很興奮可以迎接這場對決，儘管帶著右大腿傷勢出賽，讓他不確定能打出什麼樣的內容，但他仍會上場去拚，「我會很享受這次的經驗，贏球總是感覺很棒的。」

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納達爾表示，過去總是和喬科維奇在最後幾輪重要比賽對到，但奧運每一場比賽都很重要，儘管不確定下一場比賽狀況會如何，但他會試把自己逼出極限，在比賽中給喬科維奇製造一些麻煩。

而對於目前傷勢狀況，納達爾表示看過檢查報告感覺很樂觀，希望睡醒後大腿可以有不錯的感覺。

雖然不是法國地主選手，不過身為「紅土之王」，這次奧運還是吸引了許多球迷到場幫納達爾加油，對此納達爾說：「我每次都感受到巴黎的愛，大家都知道這座城市對我有多重要，感謝巴黎、感謝法國在這個特別的地方、特別的時刻讓我傳遞聖火，這段記憶會永存我心中。」

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