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奧運桌球》104歲高齡對決！58歲智利老將終圓奧運夢輸球不遺憾

2024/07/29 11:17

曾之穎。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕本屆巴黎奧運桌球賽事，除有盧森堡「最強阿嬤」61歲老將倪夏蓮外，女單賽場還有不少資深選手，首輪就上演一場合計104歲的高齡對決。

58歲的智利選手曾之穎在中國出生，曾是中國國家隊一員，1984年洛杉磯奧運落選後，她移居到智利擔任教練，直到疫情期間才重回賽場，去年代表智利參加泛美運動會，勇奪女團銅牌，今年一圓奧運夢。

曾之穎首輪與46歲的黎巴嫩選手沙哈堅亞（Mariana Sahakian）交手，終場以1：4敗下陣來，她坦言首度踏上五環殿堂既興奮又緊張，「教練告訴我，『你經歷過那麼多場大賽，在害怕什麼呢？這就只是一場比賽。』但這是奧運，跟其他比賽不一樣，所以我非常興奮。」

曾之穎不忘盛讚對手打得比自己更有耐心，「她第一局有點緊張，但後來就找到自己的節奏，我雖然想要打亂她的節奏，但沒能成功，她繳出非常好的表現。」

曾之穎雖然輸球但沒灰心，「我當然想要贏，但今天輸了不會太難過，因為這就是運動，我的丈夫、兒子，每位重要的人都在觀眾席大喊我的名字，我已經心滿意足了。」

 

曾之穎提到，登上奧運不僅是自己、也是全家人的夢想，92歲的父親現在終於看到女兒圓夢，昨天還透過影片跟她說加油，讓她相當感動；提到已逝的母親，她更難忍情緒，「我的母親擔任河南省隊教練超過30年，她在1997年過世，很可惜她沒能看我打進奧運，但我感覺得到，她一定也見證了整趟旅程。」

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