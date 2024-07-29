奧運男籃》「叛逃」代表美國出賽 法國球迷噓爆恩比德

恩比德代表美國的首場奧運比賽，遭現場球迷噓爆。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃今天（29日）凌晨迎來本屆奧運首戰，主力中鋒恩比德（Joel Embiid）也首次在奧運出賽，不過由於之前拿了法國國籍卻「叛逃」加入美國，讓全場球迷噓爆恩比德。

恩比德在取得法國國籍後，又成功取得了美國國籍，原本曾表態願意代表法國國家隊出賽，讓法國球迷有了溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、戈貝爾（Rudy Gobert）、恩比德「三塔」的夢想，不過最終恩比德選擇代表美國，這次奧運賽開始前，就有玩笑說要恩比德「歸還」法國護照。

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而在美國第一場比賽中，恩比德從介紹出場時就被現場球迷噓，比賽期間凡是他拿球、或準備要換上場時，法國球迷都會不留情面的給予噓聲，儘管恩比德解釋，代表美國出賽是要紀念兒子在美國出生，不過法國球迷並不領情。

從熱身賽開始，恩比德一直沒有展現出在NBA的MVP等級身手，首戰對上塞爾維亞的比賽，恩比德表現依舊低迷，全場僅有4分2籃板1阻攻，糟糕表現連球評柏金斯（Kendrick Perkins）都看不下去，在X上發文拜託總教練柯爾（Steve Kerr）把他換下場。

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