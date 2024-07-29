奧運羽球》發揮不到70％的實力 金牌熱門安洗瑩開紅盤心情複雜

安洗瑩。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩在巴黎奧運羽球項目首戰以21：15、21：11力退保加利亞女將納貝恩托娃（Kaloyana Nalbantova），成功開胡，不過賽後並不滿意自己的表現。

《韓聯社》報導，安洗瑩雖然帳面上以2：0直落二獲勝，但首局出現太多不必要的失誤，她賽後走進混合採訪區時臉上沒有太多喜悅，「因為太緊張，所以有些球打得太猶豫，我連自己實力的70%都沒能發揮出來，有點慚愧，希望狀態愈來愈好。」

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身為本屆金牌熱門，安洗瑩坦言自己感受到不少壓力，「連教練都說我的表情不太好，告訴我：『上場笑著享受比賽吧！』」

《韓聯社》形容，安洗瑩受訪時眼角濕潤、聲音顫抖，本人對此解釋，「也不知道這是什麼樣的情緒，但感覺非常低落，希望這能成為好的刺激。」

報導提到，安洗瑩表示自己身體沒問題，「身體狀態很好，但對手球的速度比較慢，導致我打得太急了，之後注意擊球時機的話，應該就不會有太大的問題。」

安洗瑩在東京奧運首度踏上五環殿堂，8強不敵中國陳雨菲，不過3年後的她已經不可同日而語，本屆躍升金牌熱門，下戰交手法國齊雪霏，有望2連勝晉級8強，假想敵是日本名將山口茜。

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