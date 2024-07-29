巴黎奧運》得不償失！巴西泳隊情侶偷溜約會 慘遭開除遣送回國

巴西奧運游泳女將維埃拉（Ana Carolina Vieira）與同為代表隊選手的男友違規外出，跑到艾菲爾鐵塔下打卡放閃。（擷取自_anavieeiraa/IG）

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運期間，巴西一對游泳選手情侶違規外出，在艾菲爾鐵塔下打卡放閃被抓到，最終一人因態度惡劣遭取消隊籍送回巴西，另一人則收到警告留在法國。

據《路透》報導，巴西奧委會昨（28）日宣布，22歲游泳代表隊選手安娜·卡羅萊納·維埃拉（Ana Carolina Vieira）違反規定擅自離開選手村加上態度不佳，即將被取消隊籍遣送回國。一起偷跑出去的28歲隊友加布里埃爾·桑托斯（Gabriel Santos）則收到警告。

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原來這對情侶不僅未經允許擅自外出，之後還在社群媒體高調曬出合照而被發現。泳隊隨即將此種情況上報給巴西奧委會，經過一番討論後針對他們進行懲處。

巴西奧委會透過聲明指出，維埃拉以不尊重且咄咄逼人的態度質疑巴西國家游泳委員會的決定，「因此加布里埃爾·桑托斯收到警告，安娜·卡羅萊納·維埃拉從代表隊中開除，立即返回巴西」。

巴西游泳領隊古斯塔沃·奧蘇卡直言，「我們不是來玩耍或度假的。我們在這裡是為巴西工作，為 2 億納稅人工作。」

22歲的維埃拉27日參加4x100公尺自由式接力比賽，首輪成績為54.81秒，幫助巴西隊在預賽中獲得第12名，原本預計繼續參加女子4x100混合式接力比賽，如今卻因違規而被開除。

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