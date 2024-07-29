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TPBL》變頂級洋將！新北國王確定續約奧帝備戰新球季

2024/07/29 12:39

新北國王確定續約奧帝。（新北國王提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕離開PLG改投TPBL的新北國王今天宣布與奪冠功臣奧帝（Austin Daye）完成續約 ，在新賽季繼續合作，奧帝將持續在禁衛軍發揮自身經驗與能力。

奧帝在2022-23年賽季就加盟國王，7場出賽，繳出 16.7分、8.4籃板，有35%三分球命中率，後來因生涯規劃考量，季中離隊返回歐洲打球。

由於前洋將穆倫斯在今年2月氣到離場，國王決定再和奧帝合作，他在PLG例行賽13場，中繳出場均14分、8.4 籃板，還有驚50% 的三分球命中率，接著總冠軍系列戰面對領航猿G4大爆發，在林書豪、曼尼高因傷缺陣，奧帝單場投進5記三分彈，轟下28分，幫助國王取得系列戰聽牌優勢，也是國王封王的關鍵人物。

國王總經理毛加恩表示：「奧帝第一次來到國王時，身體狀況還有待調整，但今年各位可以看到，不管整體活動力跟場上的對抗強度都提升 很多，奧帝回歸從EASL東超就展現經驗，與團隊溝通及默契建立也十分良好，季後賽更讓大家看到奧帝在關鍵球的處理上，有著極高的把握度，高水準的發揮絕對是國王可以拿下冠軍的關鍵，不管場上場下都帶給球隊很大的幫助，這也是我們希望能與奧帝在新賽季繼續合作的 原因，期待可以一起挑戰連霸。」

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