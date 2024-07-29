2024大專盃電子競技錦標賽 弘光獵鷹勇奪冠軍

弘光科大校隊「弘光獵鷹」，勇奪2024大專盃電子競技錦標賽《特戰英豪》賽事冠軍。（弘光科大提供）

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學校隊「弘光獵鷹」，勇奪2024大專盃電子競技錦標賽《特戰英豪》賽事冠軍！5名選手在教練陳逸展的帶領下，從線上賽一路過關斬將，線下賽第一局獲勝，第二局進入延長賽落敗拉平後，立刻重新調整心態及戰術，才得以在第三局獲勝，勇奪冠軍寶座，在台北世貿一館「2024台灣國際電玩電競產業展」主舞台前獲得爆滿觀眾的喝采與掌聲。

《特戰英豪》是以角色為核心的5對5戰略射擊遊戲，必須在攻防輪替中善用頂尖槍法與戰略技能，努力搶下13回合。「弘光獵鷹─特戰英豪」選手由多媒體遊戲發展與應用系日間部二年級學生陳亭佑 、蒲中綱 、蔡旻勳及三年級學生臧浩任，和進修部三年級學生廖文瑋組成，成軍一年。

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弘光科大國際電競產業中心執行長黃建基分析指出，該隊能夠一路過關斬將，教練陳逸展功不可沒，他長期帶領選手，非常暸解每位選手專長及特點，能夠適時加油打氣，穩住戰局。

此外，今年6月，教練和選手陳亭佑、廖文瑋、蔡旻勳受邀參加中華民國電子競技運動協會與韓國電競協會舉辦的電競營隊交流活動，與各國學員一起互相切磋交流、增進技能，也是這次能獲勝的原因之一。

陳逸展表示，赴韓交流時韓國《特戰英豪》職業戰隊DRX分享青訓體系成功關鍵，了解到職業戰隊培訓所花費的時間跟精力很多，做為教練同時理解到科學化培訓的重要性，更體悟到從心理層面幫助隊團隊及選手非常重要，何時該嚴厲，何時該鼓勵，必須去拿捏好，這次比賽這些全部派上用場。

選手則表示，能夠拿到冠軍實在太棒了，將再接再厲，希望有機會站上《特戰英豪》國際職業賽舞台。

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