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奧運》從跳水到漂浮 距離潛水如何成為最無聊的奧運項目？

2024/07/29 16:46

美國運動員在2024巴黎奧運會水上運動中心進行賽前訓練。（路透）






〔即時新聞／綜合報導〕「距離潛水」（plunge for distance）曾是奧運游泳比賽中的一項重要項目，首次出現在1904年聖路易斯奧運會，曾經與50公尺自泳或100公尺仰泳一樣普遍。然而，這個項目在今天卻從全球的體育賽事中消失了，甚至連專業的游泳選手也從未聽說過它。

據英國《BBC》 報導，距離潛水的規則非常特殊。參賽者要先從站立姿勢開始跳水，就好像人們在度假時「噗通」一聲跳進飯店游泳池一樣，從 18 英寸（46 公分）的高度，沒有藉助跳水板，直挺挺的跳入水中。

一旦參賽者入水，他們便不能移動肌肉或以任何方式推動自己。而裁定勝負的方法有兩種：要麼是在探出水面呼吸之前走得最遠的人，要不然就是是在一分鐘內「漂浮」得最遠的的選手。這項運動幾乎打破了所有競賽體育的慣例。它不需要力量、耐力、靈活性、速度，甚至創意。事實上，當你一進入水中後，任何形式的努力都是嚴格禁止的。

憑藉其輕鬆的體力消耗方式，還有因為脂肪的密度比水小，可以為參賽者提供額外的浮力，這個項目產生一群意想不到的冠軍。他們的體態與一搬運動員相去甚遠，讓人們幾乎沒辦法將他們與運動競賽作連結。當他們在水中載浮載沉時，幾乎沒有任何動作，甚至可能會被誤認為是突然睡著了。因此這項比賽被當時許多人視為極度無趣，加上毫無觀賞性而被冠上了「最無聊、最奇怪」的奧運項目之一。

距離潛水在四年後的1912年斯德哥爾摩奧運會後被移除後，它逐漸淡出了歷史的舞台，成為了游泳史上的一個奇特記錄，也成為奧運歷史中有趣的一抹狂彩。

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