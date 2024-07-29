巴黎奧運》放錯國歌近20秒 南蘇丹男籃隊感到「不受尊重」

南蘇丹男籃昨日拿下隊史首勝，但大會卻放錯國歌引發不滿。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕南蘇丹男籃隊昨拿下隊史在奧運的首勝，但賽前播放國歌時大會卻誤放成蘇丹國歌且長達近20秒，不但讓現場球迷噓聲四起，南蘇丹球員也面露不悅；儘管大會隨後播放正確版本的南蘇丹國歌，陣中前鋒馬佐科．鄧直批播錯國歌不容允許，是有失尊重的事。

本屆巴黎奧運從開幕式時就發生播報人員將南韓誤稱為北韓，而後在擊劍好手吳尚旭奪本屆南韓首面金牌時，又將他的英文姓名拚錯，在台灣時間昨晚結束的男籃C組南蘇丹以90：79擊敗波多黎各之戰，賽前則播錯南蘇丹的國歌，都顯示本屆組委會在細節處理上並不夠細緻。

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和將南韓誤稱為北韓一樣，這次南蘇丹國歌誤放成蘇丹國歌，都觸動政治上的敏感神經，南蘇丹在2011年已從蘇丹獨立，因此當昨賽前會場響起蘇丹國歌時，不但球迷狂噓，球員也無法接受。在蘇丹國歌播放近20秒停止後，經過一陣停頓，正確版本的南蘇丹國歌「南蘇丹萬歲」（South Sudan Oyee）才響起。

除了馬佐科．鄧直指大會有失尊重，曾來台效力T1台中太陽籃球隊的努尼昨為南蘇丹貢獻12分，他認為放錯國歌更加燃起全隊鬥志，「很顯然我們對發生此事感到不被尊重，而我們仍需要贏回尊重。」

巴黎奧運組委會表示此事是因「人為失誤」造成，除了深表歉意，也表示知道誤放國歌的嚴重性。

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