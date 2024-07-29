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奧運擊劍》恭喜！陳弈通開紅盤闖32強 追平台灣隊史紀錄

2024/07/29 15:52

台灣好手陳弈通（左）。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕21歲的台灣好手陳弈通今在巴黎奧運男子擊劍鈍劍項目，以15：13擊敗黎巴嫩選手瓦金（Philippe Wakim），闖進32強，拿下台灣在男子擊劍項目的首勝。
 
目前世界排名59的陳弈通，15歲就成為雅加達亞運代表團最年輕成員，去年在杭州亞運拿下第8名，今年在巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽鍍金，搶下奧運門票，成為1988年漢城奧運鄭明祥、王三財後，台灣相隔36年再度進軍奧運的男子擊劍選手，值得一提的是，王三財就是陳弈通目前的教練。
 
本屆擊劍項目在塞納河畔的大皇宮舉行，陳弈通在第一回合2：3時吞下一次黃牌警告，但隨後成功反超來到6：5領先，兩人隨後有來有往，陳弈通雖然出現不少次刺空情況，一度又被瓦金超前，不過首局3分鐘結束後，以12：12與對手平分秋色。第二回合開始後，陳弈通表現出色連拿2分，最後一分更以漂亮的撥擋反擊拿下勝利。
 
台灣隊在奧運歷屆最佳成績是2012年倫敦奧運徐若庭在女子個人銳劍32強，如今陳弈通拿下個人在五環殿堂的第一勝，除追平台灣隊史紀錄，也是台灣在男子擊劍項目的首勝。

陳弈通32強賽的對手將是世界排名第6的地主好手勒福（Enzo Lefort），32歲的他是奧運4朝元老，同時也是兩屆世錦賽金牌得主，勢必有一番硬仗。

陳弈通。（資料照）

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