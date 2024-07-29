奧運女籃》忘記要犯規？中國浪費領先優勢 首戰慘遭西班牙逆轉

西班牙女籃逆轉中國。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕2024巴黎奧運女子籃球小組賽A組賽事，高居世界第二的中國女籃首戰面對世界排名第四的西班牙女籃，中國隊在第四節剩下最後27秒時還有5分領先優勢，未料無法守住，不但被對手追平逼進延長賽、加上最後關頭沒有執行犯規戰術，中國女籃最後延長賽以89比90敗給西班牙，中國隊首戰吞敗。

中國女籃第四節剩下27秒時，當時以75比70領先西班牙，這時西班牙前鋒卡薩斯（Queralt Casas）先是上籃得分並要到犯規，完成三分打，追至2分差。效力WNBA華盛頓神秘的中國好手李夢在最後16秒2罰1中，雙方有著3分差距。西班牙後衛L.羅德里奎茲（Leonor Rodríguez）在最後剩下7秒投進追平三分，還要到犯規，西班牙追成76平，可惜L.羅德里奎茲加罰沒有投進，雙方打進延長賽。

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西班牙女籃逆轉中國。（路透）

西班牙在延長賽靠中鋒古斯塔夫森（Megan Gustafson）獨拿6分，阿勞霍（Maria Araujo）也砍進1顆三分，幫助西班牙在延長賽剩下1分12秒時以89比84領先。中國女籃球星、效力WNBA洛杉磯火花的李月汝砍進三分，追至3分差。L.羅德里奎茲在最後13秒2罰1中，西班牙以90比87領先，但李月汝在最後5秒先打進2分追至1分差，未料中國女籃最後沒有選手上前執行犯規戰術，讓西班牙逆轉贏得比賽。

中國女籃隊教頭鄭薇坦言，球隊在暫停時間有部屬犯規戰術，但選手離對方太遠，未能及時上前去犯規；中國女籃此戰也未使用李月汝與效力WNBA紐約自由人選手韓旭的雙塔組合，鄭薇說明，球隊缺乏時間磨合這套陣容。

中國女籃首戰吞敗。（路透）

西班牙以古斯塔夫森29分8籃板最佳，另有4抄截、2次火鍋。L.羅德里奎茲貢獻25分4助攻。西班牙隊長托倫斯（Alba Torrens）認為這是一場驚人的勝利，

中國隊以李月汝31分15籃板最佳，李夢13分11助攻，孫夢然10分。中國女籃全隊投籃命中率高達50%，優於西班牙團隊的44.9％，但中國隊全場發生23次失誤，反觀西班牙只有8次，成為中國女籃輸球主因之一。

中國女籃在本屆巴黎奧運被分在A組，與西班牙、塞爾維亞、波多黎各同組。中國女籃目前與波多黎各都吞1敗。



中國女籃總教練鄭薇（右）。（路透）

中國女籃首戰吞敗。（美聯社）

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