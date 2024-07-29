晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

奧運女籃》忘記要犯規？中國浪費領先優勢 首戰慘遭西班牙逆轉

2024/07/29 17:04

西班牙女籃逆轉中國。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕2024巴黎奧運女子籃球小組賽A組賽事，高居世界第二的中國女籃首戰面對世界排名第四的西班牙女籃，中國隊在第四節剩下最後27秒時還有5分領先優勢，未料無法守住，不但被對手追平逼進延長賽、加上最後關頭沒有執行犯規戰術，中國女籃最後延長賽以89比90敗給西班牙，中國隊首戰吞敗。

中國女籃第四節剩下27秒時，當時以75比70領先西班牙，這時西班牙前鋒卡薩斯（Queralt Casas）先是上籃得分並要到犯規，完成三分打，追至2分差。效力WNBA華盛頓神秘的中國好手李夢在最後16秒2罰1中，雙方有著3分差距。西班牙後衛L.羅德里奎茲（Leonor Rodríguez）在最後剩下7秒投進追平三分，還要到犯規，西班牙追成76平，可惜L.羅德里奎茲加罰沒有投進，雙方打進延長賽。

西班牙女籃逆轉中國。（路透）

西班牙在延長賽靠中鋒古斯塔夫森（Megan Gustafson）獨拿6分，阿勞霍（Maria Araujo）也砍進1顆三分，幫助西班牙在延長賽剩下1分12秒時以89比84領先。中國女籃球星、效力WNBA洛杉磯火花的李月汝砍進三分，追至3分差。L.羅德里奎茲在最後13秒2罰1中，西班牙以90比87領先，但李月汝在最後5秒先打進2分追至1分差，未料中國女籃最後沒有選手上前執行犯規戰術，讓西班牙逆轉贏得比賽。

中國女籃隊教頭鄭薇坦言，球隊在暫停時間有部屬犯規戰術，但選手離對方太遠，未能及時上前去犯規；中國女籃此戰也未使用李月汝與效力WNBA紐約自由人選手韓旭的雙塔組合，鄭薇說明，球隊缺乏時間磨合這套陣容。

中國女籃首戰吞敗。（路透）

西班牙以古斯塔夫森29分8籃板最佳，另有4抄截、2次火鍋。L.羅德里奎茲貢獻25分4助攻。西班牙隊長托倫斯（Alba Torrens）認為這是一場驚人的勝利，

中國隊以李月汝31分15籃板最佳，李夢13分11助攻，孫夢然10分。中國女籃全隊投籃命中率高達50%，優於西班牙團隊的44.9％，但中國隊全場發生23次失誤，反觀西班牙只有8次，成為中國女籃輸球主因之一。

中國女籃在本屆巴黎奧運被分在A組，與西班牙、塞爾維亞、波多黎各同組。中國女籃目前與波多黎各都吞1敗。

中國女籃總教練鄭薇（右）。（路透）

中國女籃首戰吞敗。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。