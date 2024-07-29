奧運射箭》台灣男團完封英國隊 晚上8強大戰中國隊

台灣射箭男團完封英國隊。（特派記者王元鴻攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天在巴黎奧運射箭男子團體賽，以6：0完封英國隊，晚間8強將交手中國隊。

雷千瑩、邱意晴、李彩綺昨在女子團體8強賽不敵最後完成10連霸的南韓隊，台灣射箭隊在里約、東京分別由女團奪銅、男團鍍銀，如今能否連3屆搶下團體賽獎牌的重任就交付給湯智鈞、林子翔、戴宇軒。

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湯智鈞是上屆東京奧運的團體銀牌成員，這次搭配林子翔、戴宇軒，而在日前的排名賽，戴宇軒、湯智鈞排名賽皆為665分，戴宇軒有33支10分箭，優於湯智鈞的29支，戴宇軒獲24名、湯智鈞排25名、林子翔名列32名，男團獲得第5種子。

今日展開的團體賽，台灣16強就對陣英國隊，首局以54：53勝過英國，先下一城。湯智鈞在第二局兩箭都10分，加上林子翔、戴宇軒也各送1支10分箭，台灣以58：56再贏，取得4：0聽牌。

取得聽牌的台灣隊，這局只要平手就能收下勝利，先發射的英國隊射出55分，台灣隊前5箭湯智鈞9分、戴宇軒10分、林子翔9分、湯智鈞9分、戴宇軒9分，林子翔只要9分就行，他更霸氣直接送上10分箭，幫助男團以56：55勝出，以6：0完封英國隊。

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