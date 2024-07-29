IBA少棒》台灣隊相隔5年再奪冠 松以勒、周震泉獲個人獎

台灣隔5年再奪冠。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊由南投新豐國小取得代表權，組軍赴日本東京江戶川參加WBF（I.B.A-BOYS）第42屆世界少年棒球錦標賽，今冠軍戰對上日本1（豐上），在先發投手周震泉完投5局帶領下，提前5局以9比1贏球，相隔5年再度抱回冠軍，也是隊史第13座金盃。

雙方曾在27日預賽交手過，當時台灣隊10比0獲勝，冠軍戰狹路相逢，1局下，台灣隊金承昊安打率先上壘，接著以盜壘、失誤回來得分，2局下田允祈、黃力垣接連敲出安打再下一城，周震泉補上場內兩分全壘打，3局下，松以勒、劉彥旭揮出安打，加上推進再添2分。

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而台灣隊先發投手周震泉前3局演出9上9下，日本1（豐上）在4局上追回1分，不過台灣隊在4、5兩局合計再進帳3分，結果提前5局就拿下勝利。

周震泉投打兩端都有貢獻，先發5局好投，打擊也繳出3支2，包括一發場內轟，這也是他本屆賽會第二轟，賽後拿下全壘打獎，總教練林欣甫表示，一直在觀察日本隊，預賽有贏過，今天提醒小朋友還是不能大意，周震泉第一天就有準備登板，但沒機會，今天設定先發，一開始有點不準，後面就漸入佳境，最快球速約116公里。

松以勒榮獲MVP大獎，林欣甫說，看整個系列賽貢獻，松以勒是主戰捕手，能穩定軍心，這次打擊機會雖不多，但能適時發揮，昨天4強賽也打了4分，相當重要。

台灣隊由軟式少棒聯賽冠軍南投縣新豐國小取得組訓權，繼2019年後再度封王，林欣甫提到，很高興可以將冠軍獎盃帶回台灣，這也是南投縣選拔賽代表拿下的第一個世界冠軍，有特殊意義。

松以勒榮獲MVP大獎。（學生棒聯提供）

先發投手周震泉完投5局。（學生棒聯提供）

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