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李洋/王齊麟挑戰小組賽三連勝 今日賽事預告與轉播

2024/07/30 07:04

李洋/王齊麟。（路透社）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

今日台灣隊共有四組好手出戰，第一場為下午男雙李洋/王齊麟組合將對決美國邱愷翔／尤安（Joshua Yuan）組合，挑戰分組三連勝，第二組則是游泳健將王冠閎，他將出戰200蝶項目，他能否順利挺進準決賽甚至決賽呢?第三組為輕艇由吳少璿出賽，第四組則是晚間11點30分由我國射箭好手湯智鈞參與男子個人淘汰賽，期待他的表現囉!

此外奧運部分，今日有桌球混雙項目的獎牌決定戰，此外日本男籃也將在晚間出戰擁有馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）坐鎮的法國，敬請鎖定轉播囉!

大聯盟部分有一場比賽由洋基對決費城人，球迷千萬別錯過囉!

中職部分有兩場賽事，第一場為統一對決兄弟，第二場則是在花蓮登場的味全對決台鋼，中職球迷記得鎖定賽事囉!

巴黎奧運台灣隊

14:25 羽球 李洋/王齊麟 預賽 愛爾達體育1台

18:00 游泳 王冠閎 預賽 愛爾達體育1台

22:00 輕艇激流 吳少璿 預賽 愛爾達體育3台

23:30 射箭 湯智鈞 男子個人32/16強淘汰賽 愛爾達體育4台

巴黎奧運

13:50 鐵人三項 愛爾達體育2台

14:50 排球 義大利VS埃及 愛爾達體育4台

15:55 桌球 預賽 愛爾達體育3台

16:55 拳擊 愛爾達體育2台

19:30 桌球 混雙獎牌站 愛爾達體育2台

21:20 男子不定向飛靶決賽 愛爾達體育2台

23:05 籃球 日本VS法國 男子預賽 愛爾達體育2台

MLB

06:30 洋基@費城人 愛爾達體育3台、緯來體育

中職

18:30 統一@兄弟 緯來體育、愛爾達體育3台

18:30 味全@台鋼 DAZN2

日職

17:00 樂天@軟銀 DAZN1

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