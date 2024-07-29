奧運羽球》中國隊首敗！ 世界第二的中國混雙意外不敵大馬組合

中國組合黃東萍（前）/馮彥哲。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運羽球混雙小組賽D組，世界混雙排名第二、大會第二種子的中國組合黃東萍/馮彥哲，今天以21：17、15：21、16：21敗給馬來西亞組合陳堂傑/杜依蔚。黃東萍/馮彥哲將以D組第二名晉級8強，但有可能會先在8強碰自家的中國世界混雙第一「雅思組合」鄭思維／黃雅瓊。而陳堂傑/杜依蔚則以D組第一之姿挺進8強。

世界排名第9的陳堂傑/杜依蔚，雖然首局以17：21輸掉，他們連續以21：15、21：16連拿2局逆轉勝，陳堂傑/杜依蔚在D組小組賽3場全勝，挺進8強舞台。

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黃東萍在上屆東京奧運與王懿律組混雙搭檔勇奪金牌。本屆巴黎奧運，黃東萍與馮彥哲組混雙組合。中國羽球隊前2天賽事都全勝，但黃東萍/馮彥哲今天吞敗，是中國羽球隊本屆奧運至今的首敗。

黃東萍表示，小組賽2勝1敗算是正常，「因為我們不具備絕對的實力，以小組第二出線會更難打。」黃東萍說，「現在沒了一條命，但我們還有一條命，就拚吧。」

這是陳堂傑/杜依蔚生涯第4次交手黃東萍/馮彥哲，雙方各拿2勝。杜依蔚表示，對手將他們逼到極限，「最重要的是我們做好本分，很好執行戰術。」他也說，「以前我們在場上比較情緒化，但今天我們的溝通很好。」

馬來西亞組合陳堂傑（左）/杜依蔚。（路透）

馬來西亞組合陳堂傑（右）/杜依蔚。（路透）

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