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奧運女足》神劇本！日本傷停補時上演驚天大逆轉 世界波絕殺巴西

2024/07/29 18:53

日本傷停補時連進2球逆轉巴西。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕吞下1敗的日本女足今天在C組預賽對戰巴西背水一戰，上演超戲劇性的絕地大逆轉，巴西原本以1分領先到最後90分鐘，未料日本展開驚人反攻，在傷停補時階段連進2球，日本終場以2：1起走巴西，本屆奧運首勝開胡。

首戰以1:2不敵西班牙的日本，第2場對上巴西必須拿下勝利，才有機會能夠晉級8強，兩隊在上半場都沒有進球，巴西靠著前鋒Jheniffer在第56分鐘破門，取得1:0領先，巴西在正規時間完全守住日本隊攻勢，日本在傷停補時8分鐘內上演奇蹟，巴西Yasmim在第90+1分鐘發生致命犯規，在禁區放倒日本球員，經VAR檢視後，日本獲得12碼罰球機會，由隊長熊谷紗希操刀，將比分追平為1:1。

日本進球後士氣大漲，谷川萌萌子在第90+6分鐘在禁區外大腳遠射，成功踢進超遠世界波，日本終場就以2：1戲劇性擊敗巴西。日本女足贏球後獲得小組賽積分3分，本屆與西班牙、巴西、奈及利亞分在同組，取得2勝的西班牙暫居C組龍頭，日本在比較對戰結果後，暫時排名第二。

日本傷停補時連進2球逆轉巴西。（歐新社）

日本傷停補時連進2球逆轉巴西。（路透）

日本傷停補時連進2球逆轉巴西。（路透）

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