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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

奧運擊劍》陳弈通不敵東奧男團金牌止步32強 仍追平台灣最佳紀錄

2024/07/29 18:29

台灣好手陳弈通（左）。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕21歲的台灣好手陳弈通今在巴黎奧運男子擊劍鈍劍項目32強，以12：15不敵第5種子、地主名將勒福（Enzo Lefort），結束本次奧運之旅，不過仍追平台灣歷史紀錄。

初次登上五環殿堂的陳弈通，是繼1988年漢城奧運鄭明祥、王三財後，台灣相隔36年再度進軍奧運的男子擊劍選手，他在首輪以15：13擊敗黎巴嫩選手瓦金（Philippe Wakim），闖進32強，成功追平我國在奧運的最佳紀錄。

陳弈通32強的法國對手勒福目前世界排名第6，是兩屆世錦賽個人項目金牌得主，本屆已經是第4度踏上奧運殿堂，上屆在東京奧運勇奪男團金牌。

面對擁有地主優勢的勒福，陳弈通開賽狀態不俗，取得3：1的優勢，不過隨後被勒福逆轉取得5：4領先，第一回合3分鐘結束，陳弈通暫以8：9落後，僅落後1分。

勒福第二回合一開始就吞了一次警告，陳弈通持續緊咬比分，並追到11：11，可惜隨後被拉出4：1的攻勢，結束個人生涯初次奧運之旅。

台灣好手陳弈通（左）。（法新社）

台灣好手陳弈通。（奧會提供）

台灣好手陳弈通。（奧會提供）

台灣好手陳弈通。（奧會提供）

台灣好手陳弈通。（奧會提供）

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