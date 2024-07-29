高苑棒球隊征戰美國小馬聯盟世青賽 3連勝打進冠軍戰

台灣青棒代表隊在美國德州拉雷多市征戰小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽，僑胞啦啦隊到場揮舞國旗加油打氣！（余政憲提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕由高苑工商組成的台灣青棒代表隊，近日前往美國德州拉雷多市參加2024年美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽，26日開打至今，台灣隊連勝3場，將於台灣時間明（30）日上午8點與墨西哥青棒代表隊爭奪冠亞軍。

帶隊前往的高苑工商董事長余政憲表示，今天台灣青棒代表隊對上強敵美國????????美南青棒代表隊，教練團派出奇兵下勾球投手莊耀翔，這場比賽莊耀翔投出高中生涯的代表作，以柔克剛僅95球以4比0完封美國隊，也為台灣隊取得取得冠軍戰門票，明天將和墨西哥隊爭奪冠亞軍。

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余政憲表示，台灣年輕選手在美國征戰，也有不少僑民到場為選手加油，特別是台灣駐休斯頓代表處組成僑胞啦啦隊，讓選手「揪甘心ㄟ」，直呼有他們真好！

冠軍之戰將於美國時間29日晚上7點、台灣時間30日上午8點舉行，台灣選手將會將士用命，打擊、守備全力發揮，希望將冠軍獎盃帶回台灣、帶回高雄，為國爭光！

代表台灣出戰美國小馬聯盟世青賽的高苑工商棒球隊，開戰至今3連勝，將於台灣時間明早爭奪冠軍。（余政憲提供）

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