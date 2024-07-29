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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運游泳》中國覃海洋、張雨霏奪金失利 跳水女皇：1天7次藥檢害的

2024/07/29 19:50

張雨霏。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中國游泳隊在本屆巴黎奧運表現失常，「亞洲蝶后」張雨霏在女子100公尺蝶式僅拿下銅牌，中國「蛙王」覃海洋則在100公尺蛙式無緣奪牌。對此，中國「跳水女皇」高敏點出失常原因，認為是興奮劑檢測太過於頻繁，影響到了選手們的表現。

張雨霏。（歐新社）

去年世錦賽囊括男子蛙式3項目金牌的中國「蛙王」覃海洋，在100公尺蛙式決賽僅拿下第7名的成績，而「亞洲蝶后」張雨霏去年奪下世錦賽女子100公尺蝶式金牌，並在之後的杭州亞運囊括6金，張雨霏在上屆東京奧運奪得女子100公尺蝶式銀牌，期盼今年能夠一舉奪金，但他在巴黎奧運女子100公尺蝶式決賽僅游出56秒21的成績，摘下銅牌，賽後更難過地落下眼淚。

對此，中國「跳水女皇」高敏表示，張雨霏拿下銅牌，覃海洋只有第7名，特別是覃海洋的成績，是這兩年所有比賽中最差的一次。她認為運動員的賽前訓練肯定出了問題，一天7次的興奮劑檢測成功干擾了中國游泳隊。

高敏也說道：「希望這幾天在網路上說金牌不重要，外國運動員對金牌不在乎的人，能不能不要再說了？如果金牌對他們真的不重要，他們為什麼對中國游泳隊的運動員一天檢測怎麼多興奮劑？」

中國有23名參加東京奧運的游泳選手藥檢呈現陽性，但最終仍放行參賽，引起軒然大波，其中更有11人參加巴黎奧運，據中國游泳隊營養師于良發文爆料，中國隊在法國備戰時遭到針對，10天內被進行了近200次的藥檢。

覃海洋。（法新社）

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