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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運男籃》剛奪歷史性首勝的南蘇丹下戰強碰美國 教頭坦言是巨大挑戰

2024/07/29 21:30

南蘇丹男籃摘得奧運賽場首勝。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運男子籃球賽C組賽事，南蘇丹昨晚擊敗波多黎各，勇奪隊史在奧運賽場的歷史性首勝。南蘇丹下一場將碰上強敵美國。南蘇丹總教練艾維（Royal Ivey）認為，面對美國隊將會是一個巨大的挑戰。

此戰上半場打完，南蘇丹以48比54落後，但下半場南蘇丹祭出強大防守，讓波多黎各在下半場合計只拿25分，南蘇丹最後就以90比79贏球。

南蘇丹中鋒加布瑞爾（Wenyen Gabriel）說，「接下來每場比賽中，對手都會衝著我們而來。我們在比賽前就知道這點。我們尊敬所有對手。」

艾維指出，南蘇丹不再是神祕球隊，這場比賽下半場的防守很好，「每個人都會全力對抗他們，就像波多黎各一樣，但我們保持冷靜，並重新振作起來。」

南蘇丹曾在先前的自辦熱身賽面對美國打出驚奇，僅以100比101惜敗美國夢幻男籃。艾維表示，「那是友誼賽，他們已經準備好面對我們...美國隊是一個巨大的挑戰。我們將在接下來的幾天為迎戰美國做好準備。」艾維認為，美國隊非常強大，「我們需要保持專注，一起打拚、防守。」

南蘇丹總教練艾維。（路透）

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