奧運代表團都是台灣英雄！賴清德、蕭美琴號召國人應援

總統賴清德、副總統蕭美琴今晚號召國人為奧運代表團選手加油。（圖取自賴清德臉書）

〔記者陳昀／台北報導〕巴黎奧運正如火如荼展開，總統賴清德、副總統蕭美琴今晚發布影片為我國代表團選手加油，號召國人一起應援，賴強調，所有出賽選手都是台灣英雄，期待大家盡情發揮、享受比賽，拿出最好的表現，全體國人會做最強後盾，跨越距離和時差為選手應援，賴也別上特別設計的珍奶別針、在後方擺出「茄芷袋」鑰匙圈等紀念小物，展現滿滿台味。

賴清德、蕭美琴表示，巴黎奧運代表團選手們經過努力不懈的訓練，如今終於站上賽場發光發熱，跟各國運動員競技切磋。賴認為，每一位出征奧運的選手，都非常不簡單，希望大家盡情發揮、享受比賽，拿出最好的表現。蕭也感謝選手們帶來每一刻振奮人心的感動，相信都會成為台灣繼續無畏前進的力量！

請繼續往下閱讀...

賴清德、蕭美琴對巴黎奧運代表團選手喊話說，他們和全體國人都會做選手們的最強後盾，跨越距離和時差加油應援，「你們都是台灣英雄，台灣因你們而驕傲、因你們而耀眼，「巴黎奧運 Taiwan ALL WIN！不必客氣，全力以赴！加油！」

賴清德在影片中特別向幾位參與多屆奧運盛會的我國「元老級選手」喊話，感謝他們為國家的打拚，表達對戴資穎、李洋在奧運最後一舞的不捨與期待，也感謝走過傷勢低潮的郭婞淳第四次挑戰奧運、期待她突破自我，並提及第六次征戰奧運的莊智淵，轉眼已成台灣「桌球教父」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法