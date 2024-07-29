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奧運女籃》用防守跨越20年鴻溝！ 奈及利亞爆冷強敵澳洲寫歷史

2024/07/29 21:57

奈及利亞爆冷擊敗澳洲奪下歷史首勝。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕奈及利亞女籃今天在奧運賽場上締造大驚奇，他們以75：62擊敗世界排名第3的澳洲，拿下自2004年以來的奧運首勝，同時也是奈及利亞史上第一場的小組賽勝利。

奈及利亞是本次FIBA參賽的12支球隊當中排名倒數第二差的球隊，排名第12名的他們僅比第19名的德國高，反觀澳洲則高居FIBA第三名，袋鼠大軍有著6名WNBA球員，包含曾拿過3屆WNBA年度最佳球員，2012年於WNBA退休的傳奇名將傑克森（Lauren Jackson），而奈及利亞陣中並沒有現役WNBA球員。

奈及利亞在比賽中打出大驚奇，他們用防守讓澳洲發生多達26次失誤，並有多達15次的抄截，靠著失誤拿下19分，全場奈及利亞的出手次數68次，比澳洲57次多11次，而澳洲不是沒有機會拿下比賽，但糟糕的罰球（18投8中，命中率44.4%）讓他們無法將比數給追近，而奈及利亞在罰球線上則是有著21罰18中，高達85.7%的命中率。

本場比賽是奈及利亞女籃在奧運小組賽的史上首勝，他們上一次奪勝是2004年擊敗南韓，當時是在第11名的決定戰。奈及利亞前鋒巴洛根（Elizabeth Balogun）表示，球隊將20年沒有奪勝的鴻溝當做「創造歷史」的動力，能夠靠著防守拿下勝利的感覺很好，因為這就是這支球隊所引以為傲的特性。

澳洲在首戰爆冷落敗後，接下來的晉級之路將會相當艱難，被分在B組的澳洲，接下來還要遇上FIBA排名第5名的加拿大，以及排名第7名的法國。

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