奧運網球》生涯第60次頂尖對決！喬科維奇橫掃納達爾闖男單16強

喬科維奇和納達爾兩位傳奇賽後英雄惜英雄，在網前擁抱致意。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2024巴黎奧運網球男單項目今在法網中央球場上演夢幻對決，塞爾維亞頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）以6：1、6：4，在生涯第60次交手擊敗納達爾（Rafael Nadal），闖進男單16強。

喬科維奇。（歐新社）

坐擁24座大滿貫冠軍的喬科維奇生涯獨缺一面奧運金牌，生涯與「紅土之王」納達爾交手59次以30勝略佔上風，不過納達爾生涯大滿貫22冠有多達14冠來自法網。兩人唯一一次在五環殿堂交手是2008年北京奧運4強，當時納達爾以3盤獲勝、最後奪金，喬帥則在該屆收下銅牌、也是迄今唯一一面奧運獎牌。

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此役是兩位名將自2022年法網8強以來首度交鋒，喬科維奇開賽即展現宰制力，兩度破發取得5：0領先，迅速先下一城。次盤也是一開始就連破帶保連拿4局，不過「蠻牛」展現韌性，第6局成功逼出第一個破發點，喬帥發生雙發失誤失守，納達爾成功突破後信心大增，第8局2度突破，連趕4局扳平。

下一局兩人持續拉鋸，喬科維奇出其不意以截擊成功兌現第4個破發點，再度要回優勢，喬帥最後就以再見Ace收下勝利，兩位傳奇賽後也英雄惜英雄，在網前擁抱致意。

納達爾。（路透）

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